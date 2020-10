Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die SURE-Emissionen bleiben gesucht, so die Analysten der Helaba.Die sehr hohe Überzeichnung bei der Begebung am Dienstag deute auf die bestehende Nachfrage nach den EU-Anleihen hin, auch weil es sich um die begehrten ESG-Bonds handele, und so könnten die kommenden SURE-Papiere ebenfalls Topseller werden. Insgesamt wolle die EU in diesem Jahr 30 Mrd. EUR am Markt aufnehmen. Themenbonds seien auch gestern wieder gefragt gewesen, was die großen AFD- und ICO-Bücher unter Beweis gestellt hätten. Demgegenüber seien Länderanleihen mit verhaltenem Interesse konfrontiert, was das Land Bayern bei der Aufstockung der 2027er Anleihe gemerkt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...