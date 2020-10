Bremen - Aufgrund eines positiven Covid-19-Tests beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen gehen alle Spieler, Trainer und das Funktionsteam des Vereins in häusliche Quarantäne. Das teilte der Klub am Donnerstagvormittag mit.



Die Maßnahme soll demnach bis zum nächsten Test am Freitag gelten. Ein Profi war am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden, alle anderen Ergebnisse waren negativ. Dem betroffenen Spieler geht es Vereinsangaben zufolge gut. Er weise keinerlei Symptome auf, hieß es.



Das Gesundheitsamt ordnete unterdessen an, dass sich ein weiterer Profi und ein Mitglied des Funktionsteams trotz negativer Testergebnisse in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Das nächste Spiel der Bremer soll am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim stattfinden.

