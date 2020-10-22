FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.10.2020 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET PRICE TARGET TO 315 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 600 (573) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ABCAM TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1180 (1450) PENCE - BERENBERG RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9100 (9000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 47 (50) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 350 (323) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2225 (2150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7450 (7355) PENCE - 'NEUTRAL'
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