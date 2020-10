DJ RKI-Präsident warnt vor unkontrollierter Ausbreitung des Virus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--RKI-Präsident Lothar Wieler hat angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen vor einer unkontrollierten Verbreitung des Virus gewarnt und zum konsequenten Einhalten der Corona-Maßnahmen und des Lüftens aufgerufen. So lasse sich die Ausbreitung der Infektionskrankheit noch verlangsamen. Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert.

"Es müssen sich noch mehr an diese AHA-Regeln halten und mitmachen. Denn inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden", sagte Wieler auf einer Pressekonferenz. Er verwies darauf, dass man Abstand halten, die Hygienemaßnahmen einhalten und Alltagsmasken tragen sowie Räume gründlich lüften sollte.

"Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu", so Wieler. "Wir müssen damit rechnen, dass sich das Virus in Deutschland, zumindest in einigen Regionen, auch weiterhin stark ausbreiten wird und dass sich das Virus sogar unkontrollierter ausbreiten kann."

Derzeit habe Deutschland noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Jeder könne dazu beitragen, indem man konsequent die Corona-Regeln einhalte. "Wir sind nicht machtlos, sondern wir können etwas bewirken."

Besonders in den privaten Bereich bei Feiern sei das Risiko hoch, sich anzustecken. In Hotels und auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sei das Risiko geringer.

Immer mehr deutsche Landkreise haben den kritischen Level von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage überschritten. Auch Deutschland insgesamt hat den Warnwert von 50 überschritten und gilt damit als Risikogebiet.

Mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich das erste Kabinettsmitglied mit dem Coronavirus infiziert. Der CDU-Politiker und seine engen Mitarbeiter haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Spahn war noch am Mittwoch in der Kabinettssitzung anwesend gewesen. Wegen der eingehaltenen Abstandsregeln und Vorsichtsmaßnahmen müssten die restlichen Kabinettsglieder nicht in Quarantäne, so die Bundesregierung.

October 22, 2020 04:50 ET (08:50 GMT)

