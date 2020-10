Düsseldorf/Köln/Leverkusen (ots) - Großen Anklang fand das Rheinische bAV-Forum der Continentale-Maklerdirektionen Köln und Düsseldorf in der Leverkusener BayArena. Mit rund 40 Maklern war die Veranstaltung unter dem Titel "Aufstellung - Taktik - Analyse. Erfolgsfaktoren für bAV-Profis" ausgebucht. Die Vertriebspartner tauschten sich mit externen Fachleuten sowie mit Experten der Continentale Lebensversicherung über wichtige Themen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aus. Im Fokus standen rechtliche, steuerliche und praxisbezogene Aspekte.Gelungene Kombination von Theorie und bAV-PraxisNach der erfolgreichen Premiere vor rund einem Jahr fand das Forum zum zweiten Mal statt. Den Auftakt machte Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Vorsitzender des Beirats des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung(IVFP). Er ging der Frage nach, ob sich die bAV auch in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen lohnt, und beantwortete diese mit einem klaren Ja. Warum Kunden und Vermittler von der Continentale als Versicherungspartner im Bereich bAV profitieren, verdeutlichte im Anschluss Holger Neuberg, Direktionsbeauftragter bAV des erfahrenen Lebensversicherers. Abschließend ging es um die Ablösung alter und die innovative Gestaltung neuer Versorgungswerke. Dazu lieferte Andreas Jakob von der AETAS GmbH, einer Kanzlei für Betriebsrentenrecht, den Vermittlern viel Hintergrundwissen.Fortsetzung angekündigt"Dass das Format bei den Maklern sehr gut ankommt, zeigten vor allem die regen Diskussionen im Anschluss der Vorträge. Eine Fortsetzung folgt bestimmt," bekräftigte Rüdiger Sendtko, Continentale-Gebietsdirektor aus Düsseldorf. Auch sein Kölner Kollege Frank Noglinski freut sich über die positive Resonanz: "Unsere Spezialisten konnten so erneut ihre Kompetenz, Professionalität und Kundennähe im Bereich bAV unter Beweis stellen."Schnelle Hilfe und hohe bAV-KompetenzDie bAV-Spezialisten der Continentale unterstützen Vermittler digital, telefonisch oder persönlich vor Ort. Für spezielle Fragen verfügt die Gesellschaft über ein Netzwerk von Experten und Fachanwälten.Mehr zur bAV der Continentale gibt es unter www.continentale.de/betriebliche-altersversorgung (https://www.continentale.de/betriebliche-altersversorgung). Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/betriebliche-altersversorgung (https://makler.continentale.de/betriebliche-altersversorgung). Die Continentale stellt ihre bAV-Produkte auch bei der "DKM digital.persönlich (https://www.die-leitmesse.de/continentale)" vor.Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de (http://www.continentale.de/).Pressekontakt:Bernd GoletzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/4741083