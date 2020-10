Nachdem Datenschutzbedenken nun ausgeräumt seien, verkündet Facebook den Start des hauseigenen Mixes aus Parship, Tinder und "Bang with Friends". Die irische Datenschutzkommission hatte dem geplanten Launch im Februar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun will der Konzern seine Hausaufgaben erledigt und den neuen Dienst datenschutzkonform ausgestaltet haben. Facebook Dating funktioniert seit bald einem Jahr in amerikanischen und asiatischen Regionen. Der Betreiber zählte in diesen 20 Ländern bereits 1,5 Milliarden Matches. Jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...