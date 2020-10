Mainz (ots) - Freies Leben oder patriarchalische Familientradition? Im Mittelpunkt des Dramas "Was werden die Leute sagen" steht eine junge Frau mit pakistanischen Wurzeln, die sich der europäischen Lebensweise angepasst hat, während ihre Eltern noch das traditionelle pakistanische Wertesystem aufrechterhalten wollen. Zu sehen ist der autobiografische Film von Iram Haq am Montag, 26. Oktober 2020, 0.20 Uhr, im Kleinen Fernsehspiel des ZDF und ab Sonntag, 25. Oktober 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek.Die 15-jährige Nisha (Maria Mozhdah) wohnt mit ihrer pakistanischen Familie in Norwegen. Sie ist der Liebling ihres Vaters Mirza (Adil Hussain), der ihr viele Freiheiten lässt, die sie auch zu nutzen weiß. Als er Nisha aber eines Nachts mit einem Jungen in ihrem Zimmer erwischt, ist Mirza außer sich vor Wut und verschleppt seine Tochter zur Familie nach Pakistan. Dort erlebt das Mädchen einen Spießrutenlauf zwischen Anpassung und Ausbruchsversuchen, zwischen Fremdheit und Familie - und fühlt sich immer mehr zwischen den Kulturen hin- und hergerissen.Als Nisha wegen angeblich unsittlichen Verhaltens wieder nach Norwegen zurückgeschickt wird, verschärfen sich Misstrauen und Kontrolle der Eltern noch weiter. Lange versucht Nisha, loyal gegenüber der Familie zu sein. Aber als man sie verheiraten will, um den "Schandfleck" loszuwerden, trifft sie eine schwierige Entscheidung.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/waswerdendieleutesagen"Was werden die Leute sagen" steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten zur Ansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung."Was werden die Leute sagen" in der ZDFmediathek:https://kurz.zdf.de/bzWC/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4741206