Bonn (www.anleihencheck.de) - In Kanada wurden gestern sowohl die Verbraucherpreisdaten für den Monat September als auch Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im August veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research. Der Boom am Häusermarkt scheine dabei allmählich auf die Inflationsrate durchzuschlagen. Diese sei nämlich von 0,1 Prozent auf 0,5 Prozent gestiegen; sie dürfte aber dennoch für den Rest des Jahres unter der Marke von 1 Prozent bleiben. Mitverantwortlich für den Anstieg der Inflationsrate seien unter anderem die Preise für Flugtickets gewesen, die im August noch 16 Prozent und nun "nur noch" 3,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen hätten. Während die Zinsen für Hypothekendarlehen im September weiter zurückgegangen seien, seien die Preise für neue Häuser im September deutlich angestiegen. Hier schienen immer noch Nachholeffekte infolge des pandemiebedingten Lockdowns im Frühjahr eine Rolle zu spielen. Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen hätten enttäuscht, indem sie im Vergleich zum Vormonat nur um 0,4 statt der erwarteten 1,1 Prozent angestiegenseien. Hier habe es einen starken Rückgang der Nachfrage nach Sportartikeln, Büchern und CDs gegeben, was vermutlich damit zusammenhänge, dass die Haushalte aufgrund aufgehobener Restriktionen wieder mehr für Dienstleistungen ausgegeben hätten. ...

