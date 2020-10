Kreuzlingen (ots) - Strellson präsentiert ab sofort ein auf 50 Stück limitiertes Key Piece:Das Field Jacket "S.C. Durability" besteht aus nahezu 100 Prozent up- und recycelten original Schweizer Armeebeständen. Es wurde im Kreuzlinger Headquarter der Marke designt und gefertigt. Zukünftig wird der Fokus in Bezug auf Nachhaltigkeit verstärkt auf lokales Sourcing sowie Up- und Recycling gesetzt und sukzessive auf die gesamte Kollektion ausgeweitet.Utility-Aspekte wie eine herausnehmbare Weste, Outdoor-Funktionen und Military-Details zeichnen die Hemdjacke aus, die indoor wie outdoor getragen werden kann. Der Oberstoff besteht aus wasserabweisenden, wiederverwerteten Schweizer Armee-Zelten, die integrierte Weste wurde aus beschichtetem, upcyceltem Nylonstoff gefertigt. Das Innenfutter von Jacke und Weste wurde aus Tarnnetzen weiterverarbeitet.Auch besondere Features wie einer Mund-Nasen-Maske, einer Messertasche sowie innenliegender Gurte sind upcycelt. Ein weiteres Highlight: Jede Jacke wird mit einer persönlichen Botschaft an den Kunden ausgeliefert.Veronika Fiebiger, Team Leader Design Strellson: "Die S.C. Durability Jacke ist ein moderner und zugleich zeitloser Begleiter für jede Jahreszeit. Sie ist zu 100 Prozent Made in Switzerland und darauf sind wir als Schweizer Marke besonders stolz."Die insgesamt 50 Field Jackets werden ab sofort im Flagshipstore Zürich, in Düsseldorf und Konstanz, im Webshop der Marke sowie über Zalando erhältlich sein. Der Großteil des Erlöses kommt "Protect Our Winters Switzerland" zugute, einer Non-Profit-Organisation, die sich für einen umfassenden Klimaschutz einsetzt.STRELLSON. THE BRAND.We are Strellson. We come from Switzerland. We design high-quality premium clothes for men with attitude, who accept no boundaries and pursue their own paths. For men who embody independence and determine what they think, what they do and what they wear.Because every day can be a new adventure. strellson wearindependentStrellson.comPressekontakt:Lisa-Fleur OleschPublic Relations StrellsonSonnenwiesenstrasse 218280 KreuzlingenTel: +41 (0)71 68 63 398l.olesch@strellson.comOriginal-Content von: Strellson AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068342/100857741