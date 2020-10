Märkte um 12: DAX vor Verkaufssignal? - Fresenius unter Druck

Die Stimmung an der Frankfurter Börse bleibt weiterhin angespannt. Der DAX gab am Donnerstagmittag zeitweise um 0,7 Prozent nach und ist damit in den Bereich der 12.500er-Marke zurückgefallen. Charttechnisch rückt jetzt die 200-Tage-Linie (12.142 Punkte) immer näher. Wird diese unterschritten, würde das ein neues Verkaufssignal bedeuten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,7% 12.464 MDAX -0,9% 26.926 TecDAX -1,0% 3.031 SDAX -1,8% 12.299 Euro Stoxx 50 -0,8% 3.155

Am Donnerstagmittag gab es im DAX vier Gewinner und 26 Verlierer. Mit am stärksten korrigierte die Aktie von Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604), die zeitweise um über zwei Prozent nachgab und damit die Abwärtsbewegung der Vortage fortsetzte. Die Aktie notiert damit jetzt so tief wie zuletzt im April. Ebenfalls unter Verkaufsdruck stehen die Papiere von Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802), für die es zwischenzeitlich ebenfalls um mehr als zwei Prozent nach unten geht.

