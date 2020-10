Neckarsulm (ots) - Ob im Bereich Food oder Nonfood - die Lidl-Eigenmarken überzeugen durch hohe Qualität zum günstigen Preis, das wird regelmäßig auch in unabhängigen Tests betätigt. In der November-Ausgabe der Stiftung Warentest erhalten der Delikatess Rotkohl von "Freshona" und der Werkzeugakku PAP 20 A1 von "Parkside" gute Bewertungen. Die Tester loben beim Rotkohl den würzigen Geschmack nach Lorbeer, Piment und Nelke und bewerten das Produkt mit der Gesamtnote 2,2 ("gut"). Mit dem günstigen Lidl-Preis überzeugt das Akkusystem von "Parkside" und schneidet mit der Note 2,3 ("gut") ab. Der Preissieger des Tests mit gerade einmal 24,20 Euro für Akku und Ladegerät punktet bei Haltbarkeit, Handhabung, Stromverbrauch und Sicherheit. Der Akku ist für über 50 Geräte aus dem "Parkside 20 Volt"-Geräteteam geeignet.



