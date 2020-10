DJ Tiktok-Dealmaker warten auf Gerichtsentscheid zu Verbot in den USA

Von John D. McKinnon, Georgia Wells und Kate Davidson

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Pläne, das chinesische Unternehmen Tiktok zu einem US-Unternehmen zu machen, hängen in der Warteschleife. Ein US-Bundesrichter erwäge, Maßnahmen der Trump-Regierung zu blockieren, die einen Verkauf der Video-Sharing-App an US-Investoren erzwingen würden, sagten informierte Personen.

Tiktok und die US-Regierung streben immer noch einen Deal an, aber der Ausgang des Rechtsstreits könnte den Informanten zufolge darüber entscheiden, ob Tiktok gezwungen ist, seine US-Aktivitäten im Rahmen der Transaktion zu verkaufen, und darüber, wie ein Verkauf strukturiert würde.

Der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance mit Sitz in Peking beeilte sich im vergangenen Monat, eine Lösung zu finden, um die Sicherheitsbedenken der USA zu zerstreuen, und vereinbarte die Übertragung bedeutender Beteiligungen an Oracle, Walmart und andere amerikanische Investoren. Zudem sollte die Oracle Corp die Kontrolle über die Daten der App erhalten.

Doch die Dynamik habe sich im September verändert, nachdem der US-Bezirksrichter Carl Nichols in Washington eine einstweilige Verfügung gegen eine Beschränkung des Handelsministeriums von Tiktok-Downloads und mobilen App-Updates erlassen hatte, die am 27. September in Kraft treten sollte, sagten die informierten Personen. Der Richter werde als nächstes den Antrag von Tiktok auf eine einstweilige Verfügung prüfen, die die US-Regierung daran hindern würde, ab dem 12. November US-Firmen die Bereitstellung von Web-Hosting- oder Content-Delivery-Diensten für Tiktok zu verbieten. Mündliche Verhandlungen in diesem Fall sind für den 4. November, einen Tag nach der Präsidentschaftswahl, angesetzt.

Sollte Tiktok Erfolg haben, könnte das dem Unternehmen ein Druckmittel in die Hand geben, um den Deal neu zu verhandeln, den Präsident Trump im vergangenen Monat vom Konzept her und unter Beteiligung von Oracle und anderen genehmigt hat. Sollte die US-Regierung in diesem Punkt gewinnen, würde dies ihre Position stärken, Tiktok zum Verkauf oder zur Schließung seiner US-Geschäfte zu zwingen.

"Im Moment ist die Haltung, abzuwarten", sagte eine der Personen über die Position der Regierung.

Die Einzelheiten eines Deals für Tiktok werden weiterhin mit dem vom Finanzministerium geführten Ausschuss zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen in den USA (CFIUS) erörtert.

(Katy Stech Ferek und Liza Lin)

