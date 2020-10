Der Chef des Kreditschutzverband von 1870, Ricardo-Jose Vybiral, sieht in der Coronakrise einen wachsenden Unmut in der Wirtschaft und warnt davor, die Wirtschaftskrise in die Zukunft zu verschieben. Eine rasche Bereinigung sei nötig, um dann wieder schneller aus der Krise zu kommen, so Vybiral in einem Interview mit der "Presse" (Donnerstagsausgabe). Man müsse die Chance nutzen, Unternehmen zu sanieren. ...

