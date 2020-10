SOFIA (dpa-AFX) - In Bulgarien ist wegen schnell steigender Corona-Zahlen seit Donnerstag das Tragen von Schutzmasken auch im Freien wieder obligatorisch, wenn Abstandhalten nicht möglich ist. Damit sollten die Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden, erläuterte Gesundheitsminister Kostadin Angelow am Donnerstag. "Wir kommen in eine recht ernsthafte Phase", warnte er.

In dem EU-land mit seinern 6,9 Millionen Einwohnern wurde am Donnerstag mit 1472 Corona-Neuansteckungen ein neuer Höchststand registriert. Insgesamt seien derzeit 14 689 Menschen infiziert. Vor einer Woche waren es noch 9175 gewesen. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 33 335 Menschen angesteckt, 1048 Infizierte starben.

Protestler, die seit gut drei Monaten den Rücktritt der Regierung wegen Korruption verlangen, verbrannten vor dem Gesundheitsministerium demonstrativ Corona-Schutzmasken, da sie das Tragen von Schutzmasken im Freien ablehnen. Aktivisten beklagten, Masken würden ihnen die "Luft zum Atmen nehmen". Zudem seien die Orte im Freien, wo Schutzmasken Pflicht sind, nicht genau definiert.

Gesundheitsminister Angelow beklagte die steigende Zahl der Coronainfizierten beim medizinischen Personal - binnen 24 Stunden habe es 45 neue Fälle gegeben. Insgesamt seien 1727 Ärzte und Krankenschwestern mit dem Coronavirus infiziert./el/DP/stk