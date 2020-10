DJ SENTIMENT/Private DAX-Anleger werden im Herbst zu Bären

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist ein Wandern der Privatanleger in das Lager der Bären zu beobachten. Die Gruppe der neuen Pessimisten setzt zu gleichen Teilen aus ehemaligen Optimisten und ehemals neutral eingestellten Akteuren zusammen. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg mutmaßt, dass die Privatanleger wahrscheinlich als Abgeber von Aktien aufgetreten seien, als der DAX zu Wochenbeginn noch einmal die 13.000er Marke streifte.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sind 46 Prozent (plus 8 Prozentpunkte) pessimistisch gestimmt. Der Bullenanteil der Privatanleger fiel um 4 Prozentpunkte auf 34 Prozent. 20 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu, dies ist ein Minus von ebenfalls 4 Prozentpunkten.

Kein größerer Stimmungsumschwung ist dagegen bei den Privatanlegern an der Wall Street zu erkennen. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey stieg das Bullenlager um einen Prozentpunkt auf nun 35,7 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich 33,1 Prozent und damit 2,7 Prozentpunkte weniger als vor Wochenfrist. Neutral sind nun 31,2 Prozent der Befragten gestimmt, was einem Plus von 1,7 Prozentpunkten entspricht.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 06:54 ET (10:54 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.