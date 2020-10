EMX Royalty engagiert sich stark in Skandinavien. Norwegens größte historische Mine, Bleikvassli, hatte man an Norra Metals verkauft und sich im Gegenzug beteiligt. Nun startet der Partner sein Explorationsprogramm.

Die Vereinbarung zwischen EMX und Norra Metals

EMX Royalty (3,67 CAD, 2,34 Euro; CA36873J1075) hat im Dezember 2018 vier Polymetallprojekte in Norwegen und Schweden an Norra Metals (damals noch unter dem Namen OK2 Minerals) verkauft. Darin enthalten war auch das Bleikvassli-Projekt in Norwegen, das einst größte Bergwerk des Landes. EMX erhielt im Gegenzug eine Beteiligung in Höhe von 9,9 Prozent am Unternehmen sowie jährliche Vorauszahlungen und eine Lizenzgebühr von jeweils 3 Prozent an den Projekten.

Norra Metals sicherte sich das Recht, innerhalb von sechs Jahren nach dem Abschlussdatum bis zu 1 Prozent der von EMX einbehaltenen Lizenzgebühr zu erhalten, in dem EMX 2,5 Mio. US-Dollar gezahlt werden. Alle vier Projekte enthalten historische Bergbaugebiete und bzw. oder historische, durch Bohrungen definierte Zonen polymetallischer Mineralisierungen. Die enthaltenen Rohstoffe sind vor allem Zink, Blei, Kupfer sowie Silber und Gold.

Das Bleikvassli-Projekt

Das Belikvassli-Projekt befindet sich nahe der norwegischen Stadt Mo-i-Rana und umfasst das historische Bleikvassli-Minengebiet. Zwischen 1914 und 1997 wurde hier Blei, Zink und Silber gefördert. Geschlossen wurde sie erst, als sie überflutet wurde. Die Liegenschaft besteht aus massiven Blei-Zink-Silber-Mineralisierungen, die in kupfer- und goldreiche Gebiete übergehen.

Norra Metals hat Explorationsprogramm gestartet

Geologen vermuten eine ähnliche Geologie und Mineralisierung wie bei der Zinkgruvan-Liegenschaft von Lundin Mining in Schweden. Diese enthält 11,9 Millionen Tonnen mit 7,2 Prozent Zink, 2,9 Prozent Blei und 63 Gramm Silber pro Tonne Gestein sowie weitere 5,3 Millionen Tonnen mit Kupfer, Zink und Silber. Sollten sich die Annahmen über die Bodenschätze bewahrheiten, dann dürften Norra Metals und durch die Beteiligung und die Lizenzgebühr auch EMX hier gute Chancen auf Gewinne haben. Auf erste Untersuchungsergebnisse darf man ...

