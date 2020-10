DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

RKI-Präsident warnt vor unkontrollierter Ausbreitung des Virus

RKI-Präsident Lothar Wieler hat angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Neuinfektionen vor einer unkontrollierten Verbreitung des Virus gewarnt und zum konsequenten Einhalten der Corona-Maßnahmen und des Lüftens aufgerufen. So lasse sich die Ausbreitung der Infektionskrankheit noch verlangsamen. Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert.

RKI stuft weite Teile Österreichs, Italiens und ganz Polen als Risikogebiete ein

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Liste der Corona-Risikogebiete in Europa erneut deutlich ausgeweitet. Unter anderem werden seit Donnerstagmorgen ganz Polen, die ganze Schweiz, ganz Irland und ganz Liechtenstein in dieser Kategorie geführt. In Österreich sind nun acht von neun Bundesländern betroffen - nur Kärnten gilt nicht als Risikogebiet. Auch zahlreiche italienische Regionen wurden neu als Risikogebiete eingestuft, darunter die Toskana und die Lombardei, Sardinien und die autonome Provinz Bozen, also Südtirol.

Kassenarzt-Chef: Kliniken von Überlastung weit entfernt

Trotz der rasant steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen sieht die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) das deutsche Gesundheitssystem gut aufgestellt. "Die Kliniken und Intensivstationen sind Stand heute von Überlastung weit entfernt. Wir verfügen über genügend Kapazitäten", sagte KBV-Chef Andreas Gassen der Rheinischen Post. "Corona ist keine Bagatellerkrankung, aber auch nicht Ebola - den Untergang des Abendlandes zu prophezeien und das halbe Land abzuriegeln, macht meiner Einschätzung nach keinen Sinn und wäre nicht zu rechtfertigen."

Ärztekammer: Gesundheitswesen trotz Corona nach wie vor gut aufgestellt

Die Bundesärztekammer (BÄK) sieht das deutsche Gesundheitswesen trotz rasant steigender Corona-Infektionszahlen nach wie vor gut aufgestellt. Allerdings müsse sehr darauf geachtet werden, wie sich die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe bei Covid-19 entwickelt. Daher müssten jetzt die entsprechenden Schutzkonzepte für Menschen mit einem erhöhten Risiko angepasst und die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

IW: Bei zweitem Lockdown droht Wirtschaftseinbruch von 8 Prozent

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) schätzt, dass ein neuer Lockdown bis zu 2 Prozentpunkte Wachstum in diesem und im nächsten Jahr kosten würde. "Käme es im vierten Quartal zu einem Bremsmanöver mit weiteren Beschränkungen des Wirtschaftslebens, kostet das 1 Prozentpunkt Wirtschaftswachstum in 2020 und 2021", sagte Michael Grömling, Konjunkturchef des IW, der Düsseldorfer Rheinischen Post. Bisher war das IW für 2020 von einem Wirtschaftseinbruch von rund 6 Prozent ausgegangen.

KfW-Chefvolkswirtin macht sich keine Sorgen wegen "Zombie-Firmen"

Die Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, macht sich keine Sorgen darüber, dass ausgedehnte staatliche Hilfen zur Entstehung von so genannten "Zombie-Unternehmen" in Deutschland führen werden. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass sich der Anteil dieser Unternehmen in Grenzen hält", sagte Köhler-Geib bei der Vorstellung des aktuellen KfW-Mittelstandspanels. Schließlich sehe die EU-Richtlinie vor, dass Unternehmen, die solche Hilfen erhielten, vor der Krise "gut aufgestellt" sein mussten.

KfW: Mittelstand erwartet 2020 Umsatzrückgang von 12 Prozent

Der deutsche Mittelstand rechnet wegen der Corona-Pandemie für das laufende Jahr mit einem Umsatzrückgang von 12 Prozent. Wie die KfW bei der Vorstellung ihres Mittelstandspanels weiter mitteilte, halten die Unternehmen daher einen Rückgang der Beschäftigung um 3,3 Prozent für möglich. Trotz einer besseren Liquiditätslage wird die Investitionstätigkeit gedämpft. Die kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) verfügen laut KfW wegen der guten Entwicklung in den Vorjahren über eine hohe Widerstandskraft.

Rabobank: "Substanzielles Risiko" für frühere EZB-Lockerung

Die Rabobank sieht wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen ein "substanzielles Risiko", dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik früher als erwartet - nämlich in der nächsten Woche - lockert. "Wir würden die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche nicht ohne Regenschirm betreten, zum Schutz gegen potenzielle neue Liquidität oder eine andere Form der Lockerung", schreiben die Analysten Bas van Geffen und Elwin de Groot in ihrem Ausblick.

Morgan Stanley: EZB ebnet Lockerung im Dezember den Weg

Morgan Stanley erwartet, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Sitzung in der nächsten Woche einer geldpolitischen Lockerung im Dezember den Weg bereiten wird. "Das Pandemiekaufprogramm PEPP hat noch Kapazitäten, es gibt keine Prognosen, aber bald mehr Klarheit zu wichtigen Fragen", schreiben die Analysten der Bank in ihrem Ausblick unter Verweis auf US-Wahlen, Brexit, Corona-Infektionen und nationale Budgets. Angesichts einer schwächeren Inflation und der zweiten Corona-Welle sei eine Lockerung im Dezember angemessen.

Dritte Verhandlungsrunde für öffentlichen Dienst zunächst ohne Annäherung

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat sich zu Beginn der dritten Verhandlungsrunde keine Einigung abgezeichnet. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, sprach von einer "gewaltigen Wegstrecke", die noch zurückzulegen sei. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fehlte bei den Verhandlungen in Potsdam wegen seines Kontakts zum corona-infizierten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Berliner Verfassungsgericht setzt Verfahren zum Mietendeckel aus

Das Berliner Verfassungsgericht hat das Verfahren gegen den Berliner Mietendeckel ausgesetzt. Die Richter verwiesen in ihrer Entscheidung auf das Normenkontrollverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wie das Berliner Verfassungsgericht auf Nachfrage bestätigte. Das Bundesverfassungsgericht werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 über den Mietendeckel entscheiden. Das Verfahren war von Abgeordneten der Berliner CDU und FDP im Abgeordnetenhaus eingeleitet worden.

Staatsdefizit im Euroraum steigt im zweiten Quartal auf Rekord

Die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone sind im zweiten Quartal 2020 im Zuge der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen Bewältigung auf einen Rekordwert gestiegen. Während die Regierungen die Staatsausgaben massiv erhöhten, um die Bürger und die Wirtschaft vor noch schlimmeren Folgen zu bewahren, brachen die Steuereinnahmen drastisch ein. Das saisonbereinigte öffentliche Defizit stieg im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) sprunghaft von 2,5 Prozent im ersten Quartal auf 11,6 Prozent im zweiten Quartal, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. I

Studie: Klimaziel erfordert CO2-Senkung um 65 Prozent bis 2030

Damit Deutschland das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann, müssten in den nächsten zehn Jahren deutlich mehr Treibhausgasemissionen eingespart werden. Nötig sei eine Anhebung des Klimaziels um 10 Prozentpunkte auf 65 Prozent gegenüber 1990, heißt es in einer Studie der Prognos AG, des Öko-Instituts und des Wuppertal Instituts im Auftrag von Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität. Auch müsste das Ökostromziel bis 2030 von derzeit 65 Prozent auf 70 Prozent steigen.

Wasserstoffrat fordert schrittweises Aus der EEG-Umlage

Der Nationale Wasserstoffrat hat eine vollständige Abschaffung der Ökostromumlage gefordert. Das bestehende System von Steuern, Abgaben und Umlagen mit seiner asymmetrisch hohen Belastung von Strom verhindere den Stromeinsatz für viele strombasierte Energiewendetechnologien, heißt es in einer Stellungnahme zum neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). "Dazu gehört auch und besonders die Erzeugung von Wasserstoff in Elektrolyseanlagen."

Absatz von Toilettenpapier steigt sprunghaft

Mit den stark steigenden Corona-Infektionen ist auch die Nachfrage nach Toilettenpapier in Deutschland wieder in die Höhe geschossen. In der vorigen Kalenderwoche stiegen die Verkaufszahlen von Toilettenpapier im Vergleich zur Zeit vor Ausbruch der Pandemie um 89,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Absatz von Desinfektionsmitteln lag in der 42. Kalenderwoche um 72,5 Prozent und der von Seife um 62,3 Prozent über dem Vorkrisenniveau.

USA liefern Luft-Boden-Raketen an Taiwan

Die USA wollen mit einem neuen Rüstungsdeal die Verteidigungsfähigkeiten Taiwans gegenüber China weiter stärken. Die US-Regierung genehmigte den Verkauf von Luft-Boden-Raketen an Taiwan im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Diese würden Taipeh dabei helfen, "gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen". Neben den 135 präzisionsgelenkten Marschflugkörpern sollen nach US-Angaben auch elf mobile leichte Raketenwerfer und sechs Systeme zu Luftaufklärung an Taiwan geliefert werden.

Frankreich/Geschäftsklima Okt 93 (Sep: 94)

Frankreich/Geschäftsklima Okt PROGNOSE: 95

