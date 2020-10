Huawei erweitert sein Produktportfolio: Neben dem Mate 40 Pro hat der Hersteller jetzt seine ersten Over-Ear-Bluettooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung vorgestellt. Die Freebuds Studio sollen 300 Euro kosten. Nachdem Huawei im September seine neuen True-Wireless-Ohrstöpsel Freebuds Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung enthüllt hatte, erweitert der Smartphone-Riese sein Kopfhörer-Portfolio nun um die ersten Over-Ear-Kopfhörer. Ihr Name erinnert ein wenig an Apples kolportieren Over-Ear-Kopfhörer Airpods Studio. Freebuds Studio: Huawei verspricht "Studio Sound" Huawei arbeitet stetig an der ...

