DJ Altmaier hält Corona-Zahlen für "bedrückend"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat mit Bestürzung auf den neuen Rekordwert bei den Neuinfektionen reagiert. Die seit dem Vortag 11.287 gemeldeten neuen Corona-Fälle seien "ein bedrückend hoher, ein viel zu hoher Wert", sagte Altmaier im Berlin. Es müsse "im Interesse des Wiederanspringens der Wirtschaft" nun dafür gesorgt werden, "dass die sehr hohe und sehr schnelle Ausbreitung der Infektion wieder gebrochen und wieder zurückgeführt werden kann".

Seinem infizierten Kabinettskollegen, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), hatte Altmaier zuvor eine "schnelle und vollständige Genesung gewünscht". Es müsse weiter das Ziel sein, die Arbeitsfähigkeit der Bundesregierung und der Behörden aufrechtzuerhalten, so der Wirtschaftsminister.

Altmaier mahnte auch mehr Einheitlichkeit bei der Bekämpfung der Pandemie an. So müssten Bund, Länder und Kommunen "auch bereit sein zu einem gemeinsamen Vorgehen". In der "dramatischen, angespannten Situation" dürfe es "keinen Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen" geben.

