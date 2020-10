WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh wagt nach einem besseren dritten Quartal etwas mehr Optimismus bei den Profitabilitätszielen für dieses Jahr. Gleichwohl dürfte die bisherige untere Spanne beim Jahresumsatz verfehlt werden. Vossloh rechnet bei der Marge vor Zinsen und Steuern nun mit 7,5 bis 8,5 Prozent, wie das Management am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Das ist jeweils ein halber Prozentpunk mehr als vorher. Den Umsatz schätzt das im SDax notierte Unternehmen nun auf rund 870 Millionen Euro. Zuletzt lag die Prognose am unteren Ende der Spanne von 900 Millionen bis einer Milliarde Euro. Die Aktien legten nach einem schwachen Verlauf in den vergangenen Wochen nach der Mitteilung um knapp 5 Prozent zu.

Im dritten Quartal fuhr Vossloh nach vorläufigen Zahlen vor Zinsen und Steuern ein Ergebnis von 24,5 Millionen Euro ein. Im Vorjahr hatte es um Sondereffekte bereinigt bei 11,4 Millionen Euro gelegen. Nach neun Monaten liegt das Ergebnis damit bei 54,5 Millionen Euro bei Umsätzen von 617,7 Millionen Euro./men/jha/