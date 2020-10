Frankfurt (ots) - Ein alter Teddy aus Kindheitstagen, der Plüsch-Pinguin aus dem Urlaub oder das Stoffhäschen, das einem der spätere Ehepartner in den ersten Beziehungsmonaten geschenkt hat: Nicht nur Kinder lieben ihre Kuscheltiere, auch Erwachsene hängen an den plüschigen Gefährten mit den dunklen Knopfaugen. FeWo-direkt®, seit mehr als 20 Jahren ein Experte für Familienurlaub im Ferienhaus, fand in einer Umfrage* unter 1.000 Männern und Frauen in Deutschland heraus, dass knapp die Hälfte aller Erwachsenen heimlich zu den Kuscheltier-Liebhabern gehört. Ein Drittel nimmt die Seelentröster aus der Kindheit sogar immer noch mit auf Reisen.48 Prozent sind es, die auch im Erwachsenenalter an ihrem plüschigen Lebensgefährten hängen. 33 Prozent haben ihren Kuschel-Kompagnon sogar schon mindestens einmal mit in den Urlaub genommen. Die einen brauchen ihn zum Einschlafen, die anderen machen gemeinsame Erinnerungsfotos mit ihren treuen Begleitern für ihre Social-Media-Kanäle. Frauen gehen etwas häufiger (36%) mit ihren Plüschfreunden auf Reisen, doch auch 28 Prozent der Männer gaben in der FeWo-direkt-Umfrage zu, bereits mit Schnuffel vor dem Eiffelturm oder anderen Sehenswürdigkeiten posiert zu haben.So manches reisende Plüschtier hat als Plushfluencer durchaus schon echte Social-Media-Berühmtheit erlangt: Schweinchen Leslie von pig_the_traveler (https://www.instagram.com/pig_the_traveler/) nimmt ihre 5.000 Follower regelmäßig mit auf Sightseeing-Tour. Der graue Plüschesel so_bourriquet (https://www.instagram.com/so_bourriquet/) beschreibt sich seiner über tausendköpfigen Gefolgschaft als "Gourmet Explorer" und der glupschäugige Filzbär bearnd_from_berlin (https://www.instagram.com/bearnd_from_berlin/) hat bereits Orte in den USA, Jordanien und Australien bereist. Beim deutschen Meerblog (https://meerblog.de/redaktion/) ist Stoffschaf Luis mit den Rastazöpfen festes Redaktionsmitglied und nimmt als Beachblogger die Strände der Erde unter die Lupe.Trotzdem ist die Liebe zum Kuscheltier unter Erwachsenen meist ein Tabuthema. Vielen Menschen ist es peinlich, in der Öffentlichkeit zuzugeben, dass sie einen plüschigen Gefährten haben, mit dem sie in ihrer Freizeit neue Orte entdecken. Doch warum sollte ein Kuscheltier im Reisekoffer schrulliger sein als die Tatsache, dass man seinem Auto einen Namen gibt oder auf der Couch mit einem virtuellen Assistenten plaudert? Schließlich sind die meisten Kuscheltiere schon so lange wir denken können Teil unseres Lebens. Und das schweißt zusammen, denn schon 58 Prozent der Kinder lieben ihr Kuscheltier, weil es eben schon seit der Geburt bei ihnen ist. Genau wie ein echtes Familienmitglied.* Online-Umfrage von Atomik Research im Auftrag von FeWo-direkt mit einer Stichprobe von 1.000 deutschen Eltern mit Kindern bis 10 Jahren, die ein Lieblingskuscheltier haben, in Deutschland wohnen und innerhalb der letzten fünf Jahre Urlaub (im In- oder Ausland) gemacht haben. Die Befragung wurde im August 2020 durchgeführt.Über FeWo-direktDie Webseite www.fewo-direkt.de (http://www.fewo-direkt.de) wird betrieben von der HomeAway UK Limited, 25 Wilton Road, 5th Floor, London, SW1V 1LW, UK. FeWo-direkt, eine Vrbo-Marke und Teil der Expedia Group, ist seit mehr als 20 Jahren ein Experte für Familienurlaub im Ferienhaus. Im Vrbo-Netzwerk stehen mehr als zwei Millionen einzigartige Unterkünfte zur Auswahl. Weitere Infos unter www.fewo-direkt.de (http://www.fewo-direkt.de).© 2020 FeWo-direkt, ein Unternehmen der Expedia Group. Alle Rechte vorbehalten. Allgemeine Geschäftsbedingungen (https://www.fewo-direkt.de/info/legal/agb-urlauber/) · Datenschutzregelung (https://www.fewo-direkt.de/info/legal/datenschutz/)Pressekontakt:Susanne Dopp, Vrbo, Tel.: +49 (0) 69 34872 3536, E-Mail: sdopp@vrbo.comPressebüro FeWo-direkt, c/o public link, Susanne Strätz, Tel.: + 49 (0) 30 - 44 31 88 - 21, E-Mail: fewo-direkt@publiclink.deOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83422/4741549