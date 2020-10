Die Aktien der Cannbisbranche haben in den vergangenen Tagen deutlich im Aufwind befunden. Am Mittwoch konnten die Werte zum Teil erneut weiter kräftig zulegen. Der Branchenprimus Canopy Growth ging mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 25,60 Kanadsiche Dollar aus dem Handel an der Heimatbörse. Bei Aurora Cannabis ging es sogar noch stärker nach oben. Hier betrug das Plus am Ende 7,6 Prozent auf 6,39 Kanadische Dollar.Die Werte profitieren derzeit von den jüngsten Umfrageergebnissen der US-Präsidentschaftswahl. ...

