Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin schwächer präsentiert. Der Leitindex ATX verlor gegen 14.35 Uhr 0,76 Prozent auf 2.158,59 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen hatte sich die Stimmung im Verlauf bereits etwas aufgehellt und die Märkte reduzierten die Verluste weitgehend bzw. drehten leicht in die Gewinnzone.Die Veröffentlichung jüngster US-Arbeitsmarktdaten überraschte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...