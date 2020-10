DJ Ruf nach Unternehmerlohn wird aus der Wirtschaft lauter

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Hoteliers, Messebauer und Selbstständige haben eine deutliche Ausweitung der Überbrückungshilfen sowie einen Unternehmerlohn gefordert. "Dies sollte unbedingt noch im Rahmen der Überbrückungshilfe II noch in diesem Jahr geschehen", sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD), Andreas Lutz, nach einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), an dem auch Vertreter der Spitzenverbände der Wirtschaft teilgenommen hatten.

Bislang kommen nur rund 0,2 Prozent der Corona-Hilfen bei Soloselbstständigen an, erklärte Lutz, dabei trügen sie "ganz überwiegend" die Folgekosten der Corona-Krise. Denn die Überbrückungshilfen deckten nur die Betriebskosten, nicht aber die Lebenshaltungskosten ab. Grundsicherung sei aber "keine Lösung" und nur wenige Freiberufler hätten darauf Anspruch, betonte Lutz. Während Soloselbstständige monatlich rund 885 Euro einbüßten, seien das bei normalen Arbeitnehmern nur rund 60 Euro.

Altmaier zum Unternehmerlohn: "Daran arbeiten wir"

Das Wirtschaftsministerium hatte einen fiktiven Unternehmerlohn, wie er in wenigen Bundesländern bereits gezahlt wird, in Aussicht gestellt. Dazu verhandelt Altmaiers Ressort derzeit noch mit dem Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD). "Da müssen wir in der Koalition eine Einigung finden", sagte Altmaier. "Daran arbeiten wir."

Die Regierung bereite sich auch darauf vor, wie über die Erstattung von Fixkosten hinaus weitere Kosten erstattet werden könnten. "Da geht es um Abschreibungen, Tilgungen, Stornierungen", sagte Altmaier. Diese könnten für einige Unternehmen existenzbedrohend werden. Zudem wiederholte er seine Forderung nach einem "Fitnessprogramm für die Wirtschaft" und nach neuen Investitionen mit Blick auf den Klimawandel.

Hoteliers fordern Anhebung der Fixkostengrenze auf 250.000 Euro

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) forderte zudem, dass künftig mindestens 250.000 Euro an Fixkosten der Betriebe übernommen werden müssten. In den neuen Überbrückungshilfen wurde die monatliche Höchstgrenze beim Betriebskostenzuschuss zuletzt auf bis zu 50.000 Euro erhöht. Insbesondere die Betreiber von Clubs und Diskotheken sehen sich aber von den Einschränkungen existenziell bedroht.

Dehoga-Präsident Guido Zöllick erklärte, es müsse auch eine Regelung bei verbundenen Unternehmen gefunden werden, die bislang nicht voll von den Hilfen profitieren könnten. "Hier gibt es eine Förderungslücke." Auch könne es nicht sein, dass Hotels, die keine Umsätze haben, unverändert die Pacht entrichten müssten, so Zöllick.

Auch die Messebauer wünschen sich eine Aufhebung des Förderdeckels bei den Betriebskosten. Ziel müsse sein, dass 80 Prozent aller Fixkosten übernommen werden, sagte der Vorstandsvorsitzende des zuständigen Famab-Kommunikationsverbands, Jörn Huber. Die Mitglieder seien seit fast acht Monaten im Lockdown und hätten fast 100 Prozent Umsatzeinbußen. Auch müsse der steuerliche Verlustrücktrag ausgeweitet werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 08:58 ET (12:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.