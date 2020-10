22.10.2001: Palfinger kommt in den ATX, Austria Tabak scheidet aus dem ATX aus. Nach fast vier Jahren kam das Aus für AT aus dem ATX, es war eine Volksaktie. Bei der Palfinger-Aktie tat sich am Handelstag vor der ATX-Aufnahme Seltsames, die Aktie gab 9,88 Prozent nach. Grund für den Kurssturz war die Aussage von CEO Klaus Schützdeller, dass die Ergebnisse des Vorjahres dieses Jahr nicht zu erreichen sein würden. Eine Gewinnwarnung einen Tag vor einer Indexaufnahme hatte man auch nicht oft.Palfinger ( Akt. Indikation: 21,55 /21,85, -2,25%) 22.10.2008: Mit -21,05 Prozent hatte die UBM ihren zweitschwächsten Handelstag ever. [Flop 1: -22.52% (09.07.2001), Flop 3: -20% (19.12.2008)]UBM ( Akt. Indikation: 28,00 /28,40, -1,40%) 22.10.2007: Strabag kommt wenige ...

