Golf: Michaela Egger und Guido Friedrich sind Sieger der Journalisten-Meisterschaften 2020 (c) Gepa Die ÖJMS 2020 am GC Murhof sind geschlagen: Bei den Herren darf sich Guido Friedrich zum dritten Mal in Folge "Österreichischer Journalisten-Meister" nennen. Bei den Damen nahm heuer Michaela Egger den (Wander-)Pokal mit nach Hause. Die Redakteurin der […]

Den vollständigen Artikel lesen ...