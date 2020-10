Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Droht der wirtschaftlichen Erholung das Aus, bevor sie noch richtig durchstarten konnte? Das böse Wort mit L macht wieder Angst. Was würde ein Lockdown in Deutschland aus wirtschaftlicher Sicht bedeuten? Folker Hellmeyer, Chefanalyst bei SOLVECON, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was der Wirtschaft bevorstehen könnte und was das für die Aktienmärkte bedeutet. Wie Anleger sich aus seiner Sicht aufstellen können, mehr dazu im vollständigen Interview.