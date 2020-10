Der franszösische Projektierer Urbasolar errichtet mit 30 Megawatt eine der größten Dachanlagen Europas, die im Disneyland Paris einen großen Teil der Parkplätze überdecken soll. Der Freizeitpark kann damit künftig rund 17 Prozent seines Bedarfs mit Solarstrom decken.Urbasolar wird für Disneyland Paris eine der größten Photovoltaik-Dachanlagen in Europa errichtet. Der französische Photovoltaik-Projektentwickler sei auch als Co-Investor an dem Projekt beteiligt, teilte die Schweizer Muttergesellschaft Axpo am Donnerstag mit. Die Realisierung der Parkplatzüberdachung mit Solarmodulen werde stufenweise ...

