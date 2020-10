Wenn Paypal Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in die eigenen Services implementiert, dann gibt es eigentlich nur Gewinner. Lediglich einigen Mitbewerbern könnte der Schritt missfallen. Es ist fast so etwas wie ein Ritterschlag: Paypal öffnet sich für Kryptowährungen - zunächst einmal für Bitcoin, Bitcoin Cash Litecoin und Ethereum. Und auch wenn das zunächst einmal nur für die USA angekündigt wurde (und gerade im europäischen Raum eher in zwei als in einem Jahr verfügbar sein wird), ist das ein Ereignis, das einerseits Krypto-Fans begeistert, andererseits aber auch in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...