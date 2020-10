Berlin (ots) - Jetzt ist es offiziell: Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Gendarmenmarkt fällt in diesem Jahr aufgrund von Corona aus. Schweren Herzens hat der Veranstalter Helmut Russ diese Entscheidung getroffen. Das Jahr 2020 ist ohne Zweifel ein besonderes Jahr. Reisewarnungen und Quarantänevorschriften haben den Tourismus in Berlin gelähmt. Umso wichtiger, dass in diesen Zeiten Zusammenhalt bewiesen wird. Das Berliner Traditionshaus am Gendarmenmarkt hat überlegt, wie man sich in dieser Situation nachbarschaftlich unterstützen kann. Das Familienunternehmen möchte deshalb gemeinsam mit den Ausstellern eine Alternative finden und lädt diese zum Gespräch ein. Denkbar wäre beispielsweise ein Weihnachtsmarkt im Rausch Schokoladenhaus. Aufgeteilt auf 3 Etagen und über 1.500 m² ist in einer gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre reichlich Platz geboten - selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste hat für Rausch die höchste Priorität. Deshalb werden die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Mitmenschen getroffen und ein Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt.Das Rausch Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt verwandelt sich zur Winterzeit in eine fantastische Weihnachtswelt für Schokoladen-Liebhaber. Untermalt durch den himmlischen Duft von heißen Waffeln, erwartet die Gäste neben exquisiten weihnachtlichen Schokoladen-Kreationen, ein Weihnachtsmann, Live Musik an den Adventswochenenden und viele weitere Highlights. Die ideale Gelegenheit für Aussteller sich dort mit einem Angebot zu platzieren. Vielleicht zumindest ein kleiner Rettungsanker für den Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt.KontaktInteressierte Aussteller werden gebeten, sich bis zum 09.11.2020 unter folgender E-Mail Adresse zu melden: weihnachtswelt@rausch.de (mailto:weihnachtswelt@rausch.de)Das Rausch Schokoladenhaus meldet sich zwecks einer Terminabsprache bei den Interessenten.Pressekontakt:Rausch GmbHWolframstraße 95-9612105 BerlinTelefon: +49 (0) 30 75788-2453www.rausch.deOriginal-Content von: Rausch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127619/4741982