FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Rieter, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Daimler, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:00 DEU: Ceconomy, Umsatz Geschäftsjahr 2020/21 (detailliert) 07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (Pk online 10.00 h)

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Renault, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: LSE, Q3 Trading Statement

08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

08:45 FRA: Faurecia, Q3-Umsatz

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

SWE: Nordea, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 03:00 USA: Letzte TV-Debatte zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Joe Biden 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 09/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 08/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 08/20

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 09/20

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/20 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, EFSF, Großbritannien EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande, Island

SONSTIGE TERMINE

EUR: Tagung der EU-Umweltminister - Thema ist unter anderem das neue EU-Klimaziel für 2030 DEU: Informelle Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister 08:30 Doorstep von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager 12:30 Pk Altmaier und Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt EUR: EU-Parlament stimmt über Gemeinsame Agrarpolitik und Bezeichnung von Fleischersatzprodukten ab °

