Die börsennotierte CA Immo mit zuletzt 5,2 Mrd. Immobilien-Vermögen kommt nach Angaben ihres Vorstandschefs Andreas Quint aufgrund ihres Geschäftsmodells "sehr, sehr gut durch die Krise" und hat wenig Probleme durch Covid-19. Auch in der Coronakrise habe man kaum Mieten verloren, obwohl auch Hotels im Portfolio sind, so Quint am Donnerstag auf der Gewinn-Messe. 90 Prozent des Bestands von 4,5 Mrd. ...

