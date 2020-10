Synairgens SNG001 als Teil der Vielzahl möglicher Behandlungsmethoden und Impfstoffe wird über Aerogens System zur Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform inhaliert

Ein weiterer Schritt neben den Tausenden von Patienten mit COVID-19, die auf Intensivstationen bereits sicher und effektiv mit Aerogens System zur Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform behandelt wurden 1

Die Technologie von Aerogen wird weltweit in Richtlinien und Abhandlungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19 erwähnt 2,3,4

Aerogen, der Weltmarktführer bei der Medikamentenverabreichung in Aerosolform, gab heute Einzelheiten zu einem breit gefächerten gemeinschaftlichen Streben zur Unterstützung pharmazeutischer Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen für COVID-19 bekannt. Bisher wurden mehr als zehn Millionen Patienten weltweit sicher und effektiv mit Aerogens Technologie zur Medikamentenverabreichung behandelt1,5-7. Mit den fortschreitenden gemeinschaftlichen Bemühungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Bekämpfung der Pandemie besteht ein nie zuvor dagewesenes Interesse an der Verabreichung antiviraler Medikamente in Form von Inhalaten. Aufgrund dieser gesteigerten Nachfrage ist Aerogen bereits an mehreren Initiativen zur Entwicklung von Medikamenten gegen COVID-19 in Zusammenarbeit mit führenden Pharmaunternehmen und bedeutenden akademischen Gruppen beteiligt gewesen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201022006040/de/

Aerogen Ultra (Photo: Business Wire)

Aerogens auf einem geschlossenen Schlauchsystem basierende Technologie, die wesentliche Bedenken in Bezug auf die Sicherheit ausräumt und die Behandlungsergebnisse verbessert5-8, kommt in Krankenhäusern rund um den Globus zur Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform an kritisch an COVID-19 erkrankten und künstlich beatmeten Patienten zum Einsatz1. Aerogen prognostizierte schon früh, welche kritische Rolle die Entwicklung neuer inhalativ eingesetzter Medikamente letztendlich im Kampf gegen COVID-19 spielen würde, und stellte bereits im März des laufenden Jahres eine COVID-Reaktionseinheit zusammen, die Projekte zur Erforschung potenzieller Behandlungen und Impfstoffe unterstützen sollte. Diese Reaktionseinheit arbeitet nun gemeinsam mit Pharmaunternehmen weltweit, um die sichere Verabreichung therapeutischer Inhalate sicherzustellen. Einige dieser Entwicklungskooperationen werden bereits klinischen Studien unterzogen, während andere kurz davor stehen, in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen von Studien an moderat und schwer an COVID-19 erkrankten Patienten getestet zu werden.

Im Rahmen einer dieser Kollaborationen unterzeichnete Aerogen eine Vereinbarung mit Synairgen plc, einem in Southampton im Vereinigten Königreich ansässigen Biotechnologieunternehmen, um die marktführenden Aerogen Solo/Ultra-Systeme für die direkte Lungenverabreichung von SNG001 bei an COVID-19 erkrankten Patienten zu ermöglichen. SNG001 ist ein inhalatives Beta-Interferon, welches das natürliche Immunsystem stimuliert. Erste Untersuchungen von SNG001 als potenzielle Behandlungsmethode für COVID-19 waren vielversprechend bei stationär aufgenommenen Patienten, die mit SNG001 behandelt wurden, bestand ein geringeres Risiko einer ernsthaften Erkrankung, und eine Erholung auf ein Niveau "ohne Aktivitätseinschränkung" gemäß der Ordinalskala im Verlauf der Behandlung war um mehr als das Zweifache wahrscheinlicher9

"Aerogen ist ein hochgeschätztes, weltweit tätiges Unternehmen, das für die sichere und effektive Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform bekannt ist", sagte Richard Marsden, CEO von Synairgen. "Sicherzustellen, dass SGN001 mit der bestmöglichen Verabreichungstechnologie kombiniert wird, ist ein essenzieller Bestandteil unserer Arbeit, diese potenzielle Behandlungsmethode in großem Umfang auf den Markt zu bringen. Aufgrund der bewiesenen Reputation für die Effizienz und Verlässlichkeit der Medikamentenverabreichung, der Eignung für die Verwendung mit einem breiten Spektrum von Modalitäten zur Beatmungsunterstützung, der nachweislich hohen Herstellungsquote und früherer aufsichtsbehördlicher Genehmigungen auf der ganzen Welt fiel unsere Wahl auf Aerogen."

"In der Anfangszeit der Pandemie wurde Krankenhäusern davon abgeraten, Aerosole beliebiger Art zur Behandlung von COVID-19 einzusetzen was angesichts der Natur des Virus verständlich ist", so John Power, CEO und Gründer von Aerogen. "Inzwischen ist Gesundheitssystemen weltweit bewusst, dass die Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform mit gesteigerter Sicherheit durchgeführt werden kann und sogar eine absolute Notwendigkeit für den Umgang mit dieser globalen Krise darstellt. COVID-19 hat die wesentliche Rolle, die Aerogen in der sicheren und effektiven Verabreichung von Medikamenten für Patienten auf der ganzen Welt spielt, nur noch weiter verstärkt, und wir sind stolz darauf, mit Innovationsträgern wie Synairgen in der Erforschung und Entwicklung potenzieller Impfstoffe und Medikamente gegen COVID-19 zusammenzuarbeiten."

Der Aerogen Solo ist eine Technologie zur Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform für einzelne Patienten über ein geschlossenes Schlauchsystem (mit vibrierender Membran) und bietet bei sämtlichen in Krankenhäusern üblichen Beatmungsmodalitäten eine überragende Leistung5-7,10. Für die Sicherheit des Patienten wie auch des Pflegepersonals entwickelt, ist das Aerogen-Design mit geschlossenem Schlauchsystem die Grundlage des weltweit einzigen Systems zur Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform, das die Übertragung infektiöser Aerosole minimiert, die mit der Atmung des Patienten ausgestoßen werden11,12. Aerogen setzt sich für die Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt ein, um den derzeit herrschenden globalen Bedarf an inhalativ verabreichten antiviralen Medikamenten decken zu können, und bringt dabei branchenführende Expertise und Technologie im Zusammenspiel mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung inhalativer Medikamente ein. Weitere Informationen zu den Produkten von Aerogen finden Sie hier, aerogen.com/products. Weitere Informationen zur Rolle von Aerogen im Kampf gegen COVID-19 finden Sie hier, aerogen.com/covid-19.

Über Aerogen

Aerogen ist der Weltmarktführer in der Herstellung medizinischer Geräte und spezialisiert sich dabei auf die Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform. Die patentierte, auf vibrierenden Membranen basierende Technologie von Aerogen verwandelt flüssige Medikamente in ein Aerosol aus feinen Partikeln und ermöglicht so die sanfte und effektive Verabreichung von Medikamenten in die Lunge der Patienten10,13,14. Aerogens innovative Produkte, etwa der Aerogen Solo und der Aerogen Ultra, verbessern die Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform signifikant, was zu einer verbesserten Patientenversorgung über sämtliche Altersstufen hinweg im gesamten Krankenhaus führt.5-8,15. Im Jahre 1997 in Galway, Irland, gegründet, hat sich Aerogen inzwischen zum Weltmarktführer bei Hochleistungssystemen für die Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform entwickelt und ging mit seiner Technologie Partnerschaften mit den führenden Unternehmen für Produkte zur mechanischen Beatmung ein1. Die Technologie von Aerogen wird von Millionen von Patienten und Pflegern in über 75 Ländern weltweit verwendet1

