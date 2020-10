Dierikon (awp) - Der Maschinenbauer Komax rechnet in der zweiten Jahreshälfte nach einem schwachen ersten Halbjahr mit einer Steigerung der Ergebnisse. Komax will aber trotz den Aufhellungen am Markt weiter sparen und plant den Abbau zusätzlicher Stellen. Die Marktsituation habe sich zuletzt Monat für Monat verbesset, teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...