In einem Analystenbericht von Enterprise Management Associates (EMA) wird Centerity als führender, Mehrwert generierender Anbieter für die Bereitstellung von geschäftlichem Nutzen und von IT-Business-Alignment positioniert

Centerity Systems Inc., Anbieter der führenden AIOps-Plattform (Artificial Intelligence for IT Operations) mit innovativen Leistungsanalysefunktionen und integrierter Sicherheit, meldete heute, dass das Unternehmen im neuesten Bericht von EMA mit dem Titel "EMA Radar Report: AIOps A Guide for Investing in Innovation" hinsichtlich der Generierung von Mehrwert als führender Anbieter anerkannt wurde.

EMA recognizes Centerity for market-leading AIOps platform with integrated security (Graphic: Business Wire)

EMA beurteilte 17 AIOps-Anbieter in den folgenden Kategorien: 1.) geschäftlicher Nutzen und IT-Business Alignment, 2.) Vorfalls-, Leistungs- und Verfügbarkeitsmanagement sowie 3.) Optimierung der Wirkung von Veränderungen und Kapazitätsoptimierung, um Unternehmen bei der Auswahl ihrer AIOps-Plattform zu unterstützen. Die AIOps-Plattform von Centerity wird bei allen von der EMA evaluierten Anwendungsszenarien als marktführend bezeichnet. Centerity ist aufgrund seines technischen Know-hows, seiner Wirkung auf die Geschäftsergebnisse und seiner bei der Umsetzung bewiesenen Kosteneffizienz Spitzenreiter bei der Generierung außergewöhnlichen Mehrwerts. Dies gilt sowohl bei den Anwendungsszenarien des geschäftlichen Nutzens als auch beim IT-Business Alignment sowie beim Vorfalls-, Leistungs- und Verfügbarkeitsmanagement. Darüber hinaus wurde Centerity von der EMA mit einer Sonderauszeichnung für innovative integrierte Sicherheitsfunktionen bedacht.

Die AIOps-Plattform von Centerity verbessert die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Geschäfts- und Betriebsprozessen. Sie verfolgt einen Ansatz, bei dem der Gesamtzustand der wichtigsten Technologieservices durch Bereitstellung konsolidierter Geschäftsanalysen in Echtzeit kontinuierlich gemessen wird. SLA Executive Dashboards zeigen Geschäfts- und Sicherheitsrisiken auf, lassen Leistungsanomalien erkennen und ermöglichen die Isolierung von Fehlern über Anwendungen, Betriebssysteme, Infrastrukturen und Cloud-Ressourcen hinweg. Dies erfolgt durch die Automatisierung von Topologie- und Abhängigkeitsabbildungen aller IT-Ressourcen, wobei jede Ressource in geschäftliche und betriebliche Service-Ansichten integriert wird. Die KI-gesteuerte Anomalie-Erkennung und Mehrmandantenfähigkeit unterstützt die Verwaltung für mehrere Benutzer, mehrere Anbieter und mehrere Standorte. Dies ist ideal für Anbieter von Managed Services, Anbieter von Cloud-Services und größere Unternehmen.

"Centerity ist im Bereich AIOps besonders innovativ", so Dennis Drogseth, Vice President von EMA. "Centerity zeichnet sich durch die fortschreitende Nutzung von KI Machine Learning in einer Vielzahl unterschiedlicher Kontexte, darunter «CyberOps», sowie durch seine besonderen Stärken bei der domain-übergreifenden Feststellung, der Datenassimilation und der Vereinheitlichung von Ansichten und Dashboards aus. Diese Stärken, die schnelle Wertschöpfung der Plattform und der begrenzte Verwaltungsaufwand tragen dazu bei, dass Centerity eine vielseitige, fortschrittliche Wahl für AIOps-Nutzer ist." Laut der Bewertung von EMA hebt sich die Centerity AIOps-Plattform gegenüber der Konkurrenz durch folgende Merkmale ab:

Sie bietet viele der Vorteile umfangreicherer und teurerer AIOps-Pakete bei reduziertem Verwaltungsaufwand und geringeren Softwarekosten.





Sie vereint den gesamten siebenschichtigen Stack mit Blick auf IT-Service-Performance, Geschäftsergebnisse und geschäftliche Prioritäten in Cloud-, Hybrid- und Legacy-Umgebungen.





Sie verfügt über integrierte künstliche Intelligenz und Machine-Learning-Funktionen und unterstützt so die Anforderungen des Sicherheits- und Risikomanagements, beispielsweise bei der Einhaltung der Cybersicherheitsanforderungen, der Endgeräteerkennung und -reaktion (EDR), der Sicherheit von Lieferketten und der automatisierten Vermeidung von Angriffen auf Netzwerkhardware.

Nach Aussage von EMA ist die Botschaft für IT-Organisationen, die bei der Einführung von AIOps einen zukunftsorientierten Weg einschlagen möchten, insgesamt sehr positiv. Die erzielten Vorteile nehmen hinsichtlich Vielfalt und Mehrwert zu. AIOps kann und soll den Wandel fördern. Die Technologie ermöglicht eine gesteigerte Effizienz bei der Entscheidungsfindung, beim Datenaustausch und bei der analysegesteuerten Automatisierung. Die Empfehlung von EMA lautet nach wie vor, dass Käufer ihre eigenen Realitäten berücksichtigen und sich dann auf die Suche nach der AIOps-Plattform machen sollten, die ihren Anforderungen am besten entspricht.

"Im digitalen Zeitalter müssen AIOps, Sicherheits- und Risikomanagement mithilfe einer einzigen Plattform beobachtet und korreliert werden", so Roi Keren, CEO von Centerity Systems. "Wir erkennen, dass unsere Kunden genau das benötigen und nachfragen, und genau das ist es, was Centerity am besten kann. Die Positionierung von Centerity und die Auszeichnung für integrierte Sicherheit durch die EMA würdigen die Konvergenz von AIOps und Sicherheit. Für Führungskräfte in Unternehmen ganz gleich, ob CIO, CISO, CEO oder Vorstandsmitglied ist es wichtiger denn je, strategische, risikobasierte Geschäftsentscheidungen mithilfe einer einheitlichen Plattform und mit einem einheitlichen Dashboard zu treffen, also mit einer Single Source of Truth (SST), einer einzigen zuverlässigen Datenquelle."

AIOps Deployments and the Real Word: Bringing Operations and Security Together

Vertreter von Unternehmen können in einem von EMA gehosteten Live-Webcast mit dem Titel "AIOps Deployments and the Real World: Bringing Operations and Security Together", (AIOps-Umsetzungen und die Praxis: Betriebliche Erfordernisse und Sicherheit zusammenbringen) verfolgen, wie andere Unternehmen AIOps zur Bewältigung einer Vielzahl von Anwendungsszenarien einsetzen. Der Webcast wird am Dienstag, den 10. November um 13:00 Uhr (EST) gezeigt. Sie können sich unter folgender Adresse für den Webcast anmelden: https://info.enterprisemanagement.com/aiops-deployments-in-the-real-world-webinar-centerity.

Über Centerity

Die AIOps-Plattform von Centerity bietet Führungskräften, die für technologieorientierte Unternehmensdienstleistungen verantwortlich sind, dynamische Business-Service-Ansichten des gesamten Technologie-Stacks und gewährleistet so die Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit kritischer Prozesse. Centerity zeigt in Echtzeit konsolidierte Geschäftsanalysen für komplexe On-Premise-, Cloud- und Hybridtechnologieumgebungen an und generiert SLA Executive Dashboards, die Leistungsanomalien identifizieren und Fehler in Anwendungen, Betriebssystemen, Infrastrukturen und Cloud-Assets isolieren. Weitere Informationen finden Sie unter centerity.com.

