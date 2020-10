Das Angebot an Chicoree fällt momentan begrenzt aus. Die Preise sind damit auf allen Handelsebenen weiter gestiegen. In der Treiberei werden aktuell noch überwiegend Wurzeln aus der Ernte 2019 verwendet, die in der Ertragsleistung langsam nachlassen. Bildquelle: Shutterstock.com Wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) mitteilt, ist davon auszugehen, dass diese Phase...

