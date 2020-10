NASHVILLE (dpa-AFX) - Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat ausländische Regierungen vor einer Einmischung in die US-Wahlen gewarnt. "Jedes Land, das sich einmischt, wird einen Preis bezahlen, weil es unsere Souveränität verletzt", sagte der ehemalige US-Vizepräsident am Donnerstag (Ortszeit) während der zweiten und letzten Fernsehdebatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November.

Biden warf Trump vor, nicht entschieden genug auf Einmischungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu reagieren. "Ich weiß nicht, warum der Präsident das nicht will." Trump erwiderte, er habe doch Panzerabwehrwaffen an die Ukraine geliefert. "Es gibt niemanden, der härter gegen Russland eingestellt ist als Donald Trump."/pz/DP/zb