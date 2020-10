STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Papst:

"Was der Papst in einem Film zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sagt, ist nicht die Revolution in der römisch-katholischen Kirche, auf die manche Reformer hoffen. Dazu ist die Äußerung zu vage. Gleichwohl sind die Worte des Papstes bedeutend. Denn sie nageln die Kirche auf eine in ihren Reihen hochumstrittene Position fest: Zumindest der Staat soll demnach gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich anerkennen. Das ist ein wichtiger Fortschritt."/DP/jha