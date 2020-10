DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CDU-PARTEITAG - CDU-Präsidiumsmitglied Mike Mohring plädiert angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen für eine Verschiebung des für Dezember geplanten CDU-Parteitags. "Wenn es die Lage erfordert, sollten wir uns einordnen und nicht auf satzungsrechtlich unsichere Ausnahmen setzen, sondern den Parteitag verschieben", sagte Mohring. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

CORONA-HILFEN - Die SPD fordert angesichts der sich verschärfenden Infektionslage eine schnelle Verlängerung der Corona-Hilfen. "Unser Ziel ist es, den Betroffenen Planungssicherheit zu geben und eine möglichst zeitige Verlängerung zu vereinbaren", sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. "Wir kämpfen dafür, dass unser soziales Netz auch in der Coronakrise tragfähig bleibt." Die SPD erwarte von der Bundesregierung, "und allen voran vom Bundeswirtschaftsminister, einen aussagefähigen Überblick darüber, was von den im Bundeshaushalt verfügbaren Geldern nicht abgeflossen ist", so Walter-Borjans weiter. (Handelsblatt)

LOCKDOWN - Die große Mehrheit der Deutschen rechnet mit erneuten Lockdowns. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für das Handelsblatt äußerten am Donnerstag neun von zehn Befragten diese Erwartung. 53 Prozent gehen von einem lokalen beziehungsweise regionalen Lockdown aus, 36 Prozent rechnen wegen der zunehmenden Corona-Neuinfektionen mit einem Lockdown in ganz Deutschland. Sechs Prozent erwarten keinen erneuten Lockdown, fünf Prozent der Befragten äußerten keine Meinung. (Handelsblatt)

LOCKDOWN - Vor dem Hintergrund sprunghaft steigender Corona-Infektionszahlen hat Industriepräsident Dieter Kempf die Politik eindringlich davor gewarnt, das Wirtschaftsleben ein weiteres Mal herunterzufahren. "Ein zweiter Lockdown wäre existenzgefährdend für zahlreiche Unternehmen in Deutschland", sagte Kempf. "Wir sind besorgt, dass immer härtere Restriktionen, sofern sie nicht nachvollziehbar und verständlich sind, die Durchschlagskraft der Corona-Maßnahmen insgesamt gefährden, weil sie die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger verlieren." Fragwürdig seien Verordnungen wie das Beherbergungsverbot, die wenige Tage später von Gerichten gekippt würden. (Funke Mediengruppe)

WIEDERAUFBAUFONDS - Der zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie nach heftigem Ringen der Europäer aufgelegte EU-Wiederaufbaufonds wird nicht wie geplant im Januar 2021 mit der Arbeit beginnen können. Mit dieser Einschätzung zitiert die Süddeutsche Zeitung den deutschen EU-Botschafter Michael Clauß: "Es ist schon jetzt nicht mehr möglich, dass der Wiederaufbaufonds im Januar pünktlich startet, weil die Ratifizierung durch die nationalen Parlamente mindestens zweieinhalb Monate dauern wird", sagte Clauß demnach. Clauß ist als deutscher Ratspräsident Chefverhandler in Brüssel. (SZ)

BUNDESBANK - "Das Bargeld wird nicht abgeschafft", sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz, in einem Interview. Der digitale Euro könnte aber eine Ergänzung sein und direkt auch von den Verbrauchern genutzt werden. Er kommt direkt von der Zentralbank. In einer Krise müsste sich der Bürger keine Gedanken um die Stabilität machen. (FAZ)

CORONA-IMPFUNGEN - Bei der Ausgabe von Corona-Impfmitteln ist Deutschland einen großen Schritt vorangekommen. Möglicherweise können erste Impfungen noch dieses Jahr stattfinden. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung wurden die Landesregierungen diese Woche per Post vom Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, bis 10. November die Adressen von Impfzentren für den Impfstoff zu nennen. Insgesamt sollen bundesweit 60 solcher Zentren entstehen. (Bild)

October 23, 2020 00:29 ET (04:29 GMT)

