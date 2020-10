Früher war das Investieren in Ölaktien ein Kinderspiel. Eine wachsende Weltbevölkerung und eine zunehmend globalisierte Wirtschaft erforderten riesige Mengen an fossilen Brennstoffen, um Häuser zu heizen, Waren über den Ozean zu verschiffen und die Reisen von Jetsettern zu dieser oder jener Geschäftskonferenz in Tokio zu ermöglichen. Heutzutage sind die Dinge für die Öl- und Gasindustrie sehr viel unsicherer. Das weltweite Überangebot an Erdöl und Erdgas, kombiniert mit Nachfrageschwankungen, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...