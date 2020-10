Continental hat am Mittwochabend Eckdaten zum dritten Quartal veröffentlicht. Der Autozulieferer und Reifenhersteller rutschte auch in diesem Quartal in die roten Zahlen, schnitt damit aber besser ab, als Analysten befürchtet hatten. Die Profitabilität habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Warburg-Analyst Marc-Rene Tonn. Dazu sehe der freie Barmittelzufluss nach der enttäuschenden ersten Jahreshälfte stark aus. Das Analysehaus Warburg Research hat Continental "Buy" mit einem Kursziel von 111 ...

