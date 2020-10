Der Kursgewinn des Euro gegenüber der türkischen Lira allein in diesem Jahr beläuft sich auf satte 41,6 Prozent, was für ein Währungspaar äußerst viel ist. Die Gründe hierfür sind bekannt, die Corona-Pandemie zum einen, zum anderen wirtschaftliche Fehlentscheidungen und eine nicht ganz unabhängige türkische Notenbank. Dem setzte die galoppierende Inflation noch einen drauf und hob den Wert des Euro auf zeitweise über 9,40 TRY im gestrigen Handel an. Die mittelfristigen Zielmarken liegen noch ein deutliches Stück weit höher, ein Ende der Rallye scheint kaum in Sicht zu kommen, zumal sich auch keine verwertbaren Trendwendemuster zeigen. Dennoch sollten Lon positionierte Anleger jetzt nicht vergessen, ihre Stopps ein Stück weit nachzuziehen und den Gewinnen weiter freien Lauf zu lassen.

Bald bei 1:10?

Mittelfristig wurde nach Ausbruch über die Jahreshochs aus 2018 bei 8,0471 TRY Ziele um 9,60 TRY ...

