Peking (ots) - Die chinesische Stadt Putian in der Provinz Fujian hat kürzlich weltweit das Markenlogo "Credit Shoe City" veröffentlicht.Das Logo, dessen Designkonzept auf grüne Innovation, Umweltschutz und Leidenschaft ausgerichtet ist, hat den Hintergrund, dass Putian als die Modellstadt für den Bau des sozialen Kreditsystems der zweiten Serie ausgewählt wurde, und es lebhaft die Idee vermittelt, dass Putian-Schuhprodukte sich durch hohe Qualität, gutes Design, Vielfalt und Mode auszeichnen.Nach der Aussage des Designers ist das Logo, das mit Elementen wie "Putian", "Shoe City" und "Credit" stark integriert ist, prägnant, einzigartig und erkennbar.Als traditioneller Vorteil in Putian haben mehr als 200.000 Menschen die in der Schuhindustrie beschäftigt, wobei mehr als 3.000 vor- und nachgelagerte Unternehmen beteiligt sind. Es gibt 20 Schuhforschungs- und -entwicklungseinrichtungen mit etwa 10.000 technischen Mitarbeitern.Ein Beamter des Putian Schuhverbandes sagte, dass die in Putian hergestellten Schuhprodukte gute Qualität, gutes Design haben und modisch sind. Der jährliche Produktionswert der Schulindustrie beträgt mehr als 100 Milliarden RMB.Um die Entwicklung der Schuhindustrie weiter zu stärken, fordert der Putian Schuhverband die Schuhunternehmen, ein industrielles Kreditsystem aufzubauen, die neuen technologischen Mittel einschließlich großer Datenmengen und Cloud-Computing voll auszuschöpfen und sich auf relevante APP-Plattformen wie "Credit China" (Putian, Fujian) und "Putian Huiminbao" zu stützen, um eine "credit shoe city" aufzubauen.Die APP-Plattformen "Credit China" (Putian, Fujian) und Putian Huiminbao zeigen die Kreditinformationen der lokalen Schuhunternehmen an und nehmen Beschwerden, Berichte, Rückmeldungen und Vorschläge von Verbrauchern entgegen. Die Öffentlichkeit kann auch die Kreditbewertungen, Unternehmensrankings und Bonitätseinstufungen der lokalen Schuhunternehmen einsehen und abrufen sowie auch Kreditberichte von Unternehmen herunterladen.Pressekontakt:Gao JingyanTel. +86-1355-2905-167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4742141