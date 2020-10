Der Finanzdienstleister Heartland Financial USA Inc. (ISIN: US42234Q1022, NASDAQ: HTLF) zahlt eine Quartalsdividende von 20 US-Cents an die Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 30. November 2020 (Record date: 13. November 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar Dividende bezahlt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 34,98 US-Dollar (Stand: 22. Oktober 2020) entspricht das einer ...

