Nach der Verlustserie in dieser Woche zeichnet sich am Freitag für den DAX eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Börsenstart 0,4 Prozent höher auf 12.599 Punkte. Er entfernt sich damit wieder etwas weiter von den wichtigen 200-Tage-Indikatorlinien, auf die er zuletzt zusteuerte.Eine positive Vorlage liefern die US-Börsen, wo sich der Dow Jones am Vorabend wegen einem immer noch erhofften Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte. Neue Impulse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...