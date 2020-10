Die Berichtssaison läuft an. In Gewohnheit gefangen, blicken die Investoren auf das Zahlenwerk von Tesla, Apple, Amazon und den weiteren üblichen Verdächtigen jenseits des großen Teichs. Dabei liegt das wirklich Gute doch so nah. Deutsche Nebenwerte sind überraschend stark unterwegs, einige haben bereits die Jahresprognose angehoben, bei den anderen geben erste Zahlen Anlass zur Freude.Dabei handelt es sich natürlich auch um Corona-Profiteure, die in Zeiten von Maskenpflicht und Ausgangsbeschränkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...