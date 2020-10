DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Chung Yeung Festivals geschlossen.

MONTAG: In Österreich ruht der Handel wegen des Nationalfeiertags.

TAGESTHEMA

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat am zweiten Tag in Folge bei mehr als 11.000 gelegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Vortag 11.242 neue Ansteckungsfälle erfasst. Dies waren 45 weniger als am Mittwoch, als der bisherige Höchstwert bei den täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Virus in Deutschland ermittelt worden war. Die Zahl der mit dem neuartigen Virus im Zusammenhang stehenden Todesfälle wuchs auf 9.954 - 49 mehr als am Vortag.

TAGESTHEMA II

Daimler hat im dritten Quartal von der steigenden Autonachfrage nach dem Lockdown sowie Kostensenkungen profitiert und den Gewinn trotz sinkender Umsätze deutlich gesteigert. Angesichts der überraschend guten Geschäftszahlen, die der DAX-Konzern teilweise schon vor einer Woche vorgelegt hat, und eines relativ zuversichtlichen Ausblicks auf das Schlussquartal sind die Stuttgarter optimistischer für das Gesamtjahr. Das Konzern-EBIT soll 2020 nun das Vorjahresniveau erreichen. Bisher wurde das operative Ergebnis unter Vorjahr gesehen. Der freie Cash Flow aus dem Industriegeschäft soll nun deutlich steigen, bisher hatte Daimler einen positiven Wert unter Vorjahr in Aussicht gestellt. Der Umsatz dürfte dagegen dieses Jahr deutlich sinken. In den abgelaufenen drei Monaten sank der Umsatz um gut 7 Prozent auf 40,28 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg dank starker Verkäufe von Premiumautos um 11 Prozent auf 3,48 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Daimler laut Quartalsbericht netto mit 2,05 Milliarden Euro rund ein Fünftel mehr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(08:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

09:10 Presse-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA

(10:00 Telefonkonferenz)

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q

08:00 DE/Atoss Software AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Zwischenbericht 3Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,5 zuvor: 47,5 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,2 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,0 zuvor: 50,6 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 zuvor: 56,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,7 zuvor: 48,0 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 49,3 zuvor: 50,4 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 56,1 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,1 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: -11,3 Punkte zuvor: -10,8 Punkte - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 54,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 53,2

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.578,00 0,04 S&P-500-Indikation 3.457,75 -0,06 Nasdaq-100-Indikation 11.668,00 0,02 Nikkei-225 23.559,89 0,36 Schanghai-Composite 3.312,41 0,00 +/- Ticks Bund -Future 175,28% +3 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.543,06 -0,12 DAX-Future 12.573,00 0,32 XDAX 12.586,85 0,32 MDAX 27.189,17 0,09 TecDAX 3.052,11 -0,33 EuroStoxx50 3.171,41 -0,29 Stoxx50 2.849,59 -0,14 Dow-Jones 28.363,66 0,54 S&P-500-Index 3.453,49 0,52 Nasdaq-Comp. 11.506,01 0,19 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,25% -31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Das zweite Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump sowie Herausforderer Joe Biden bewegt die Finanzmärkte wenig bewegt. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte das Duell kaum etwas an den derzeitigen Umfragewerten ändern. Hier liegt Biden klar vor Trump. Die Finanzmärkte könnten nach Einschätzung von Analysten vermutlich gut sowohl mit einem Präsidenten Trump wie auch Biden leben. Sorgen bereitet vor allem die Möglichkeit einer konstitutionellen Krise, sollte etwa Trump eine Niederlage nicht anerkennen und sich weigern, sein Amt zu räumen. Die implizierten Volatilitäten um den Wahltermin sind zuletzt allerdings gefallen, was darauf hindeutet, dass Anleger ein solches Szenario zunehmend als unwahrscheinlich erachten. Für Zurückhaltung dürften derweil die weiter rasant steigenden Covid-19-Infektionszahlen sorgen. Damit verbunden sind immer größere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So hat etwa Frankreich die bereits bestehende Ausgangssperre auf weitere Departements ausgeweitet. Auch in Deutschland dürfte es vermehrt zu lokalen Lockdowns kommen mit den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken.

Rückblick: Etwas leichter - Trotz der Stabilisierungsansätze verhielten sich Investoren zurückhaltend. Es belastete die rasant steigende Zahl der Coronavirus-Infizierten. Damit war abzusehen, dass es vermehrt zu lokalen Lockdowns kommen wird und die Wirtschaft einen weiteren Dämpfer erhält. In den USA drehte sich immer mehr um die Präsidentschaftswahl. Ob es dort bis dahin zumindest ein kleines Fiskalpaket geben wird, war weiter ungewiss. Nach starken Drittquartalszahlen legten Hermes um 1,6 Prozent zu. Der Luxusgüterkonzern ist wieder auf einen Wachstumspfad zurückgekehrt. IAG gewannen nach Zahlenausweis 4,3 Prozent. Der Konzern ist im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht und hat aufgrund des "aktuell unsicheren Umfelds" die Flugkapazität für das vierte Quartal runtergefahren. Positiv hob Davy die Liquidität hervor. Schneider Electric legten nach Zahlenvorlage um 2,1 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Adidas gewannen 2,8 Prozent. Die Stimmung profitierte von einem Bericht, nach dem der Konzern die Marke Reebok verkaufen könnte. Continental verloren nach Zahlenausweis 1,2 Prozent. Diese wurden insgesamt als gut eingeschätzt. Automotive Technologies habe bei der Marge allerdings enttäuscht, so die LBBW. Auch der Nutzfahrzeughersteller Traton hatte im dritten Quartal von einer besseren Nachfrage sowie Kostensenkungen profitiert und nach dem hohen Verlust im Halbjahr operativ einen bereinigten Millionengewinn eingefahren. Die Titel gewannen 0,4 Prozent. Vossloh reagierten mit einem Plus von 7,8 Prozent auf vorläufige Drittquartalszahlen und einen angehobenen Jahresausblick. Eine Enttäuschung lieferte Hypoport, die Aktie brach um 18,1 Prozent ein. Für Adva ging es nach Geschäftszahlen dagegen um 9,5 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Bayer-Aktie reagierte kaum auf das Urteil aus Kalifornien, wie ein Händler sagte, der die Aktie minimal leichter sah. Bayer hatte im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup beim Obersten Gerichtshof im US-Bundesstaat Kalifornien eine Niederlage erlitten. Das Gericht lehnte eine Berufung des DAX-Konzerns gegen eine Entscheidung vom Juli diesen Jahres um die Überprüfung der Entscheidung im Fall Dewayne Johnson gegen Monsanto ab.

USA / WALL STREET

