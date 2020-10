CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.10.2020;Das Instrument MV9A US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.10.2020

The instrument MV9A US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.10.2020

