CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.10.2020;Das Instrument 3CW1 GB00BK5V9445 COUNTRYWIDE PLC LS-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.10.2020

The instrument 3CW1 GB00BK5V9445 COUNTRYWIDE PLC LS-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.10.2020

COUNTRYWIDE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de