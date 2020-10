Fosterville South erwirbt 119 Quadratkilometer großes Grundstück in direkter Nachbarschaft zu Kirkland Lake Golds Liegenschaften

Vancouver, BC - 22. Oktober 2020 - Fosterville South Exploration Ltd. (" Fosterville South" oder das " Unternehmen" ) (TSXV:FSX - WKN:A2P2JF - FWB:4TU) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Explorationslizenzantrag Baynton (" EL007504" ) erworben hat. Der Antrag Baynton EL umfasst eine Fläche von 119 Quadratkilometern und grenzt an die südöstliche Flanke der Fosterville Mine von Kirkland Lake Gold an.

Das neue Grundstück grenzt auf einer Länge von 28 Kilometern an die Liegenschaften von Kirkland Lake und erweitert den gemeinsamen Grenzbereich von Fosterville South mit dem Fosterville-Grundstück von Kirkland Lake auf nun insgesamt 43 Kilometer.

Highlights:

Fosterville South besitzt nun eine bereits erteilte Lizenz südlich der Fosterville Goldmine und zwei Explorationslizenzanträge südlich und südöstlich der Fosterville Goldmine.

Die Baynton ELA umfasst die südliche Erweiterung der Fosterville-Verwerfung und der Meadow Valley-Verwerfung*, die beide genau wie die Fosterville Goldmine äußerst aussichtsreich für eine Goldmineralisierung sind.

Zusammengenommen umfassen das Lauriston-Projekt von Fosterville South und dieses neue Baynton-Projekt eine Fläche von insgesamt 719 Quadratkilometer.

*Fosterville-Verwerfung und Meadow Valley-Verwerfung, wie vom Geological Survey of Victoria angezeigt und auf der GeoVic-Regierungswebsite dargestellt.

Der Chief Operating Officer von Fosterville South, Rex Motton, erklärt zum Kauf: " Fosterville South konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung und Exploration eines unglaublich spannenden und aussichtsreichen Pakets von hochgradigen Goldvorkommen in Victoria, Australien. Viele unserer Projekte sind seit der hochgradigen Produktion in den frühen 1900er Jahren unerforscht geblieben" .

Fosterville South verfügt über etwa 28,5 Millionen CAD $ in Barreserven, führt Bohrungen bei Golden Mountain durch, strebt die baldige Aufnahme von Bohrungen bei Lauriston an und treibt eine Ausgliederung der Projekte Avoca und Timor in ein neues Unternehmen mit dem Namen Leviathan Gold, voran. Die Aktionäre von Fosterville South werden für jede Aktie von Fosterville South, die sie zu einem bevorstehenden Stichtag besitzen, eine Aktie von Leviathan Gold erhalten.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rex Motton, AusIMM (CP), COO und Direktor von Fosterville South, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Unternehmens:

Bryan Slusarchuk

Chief Operating Officer & Director



